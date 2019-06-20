Мексика ратифицировала новую торговую сделку с США и Канадой

Мексика ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой. Документ должен прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).

Решение поддержали 114 сенаторов, четверо выступили против, еще трое воздержались, передает ТАСС. Президент Лопес Обрадор отметил, что его страна "делает ставку на свободную торговлю".

Американский президент Дональд Трамп в свою очередь в Twitter призвал конгресс США ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой. Он также поздравил мексиканского лидера с принятием соглашения.

Ранее сообщалось о том, что Мексика готова увеличить поставки сельскохозяйственных товаров, закупаемых у США.