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Рубрика: В мире

Мексика ратифицировала новую торговую сделку с США и Канадой

Мексика ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой. Документ должен прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).

Фото: Reuters
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Решение поддержали 114 сенаторов, четверо выступили против, еще трое воздержались, передает ТАСС. Президент Лопес Обрадор отметил, что его страна "делает ставку на свободную торговлю".

Американский президент Дональд Трамп в свою очередь в Twitter призвал конгресс США ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой. Он также поздравил мексиканского лидера с принятием соглашения.

Ранее сообщалось о том, что Мексика готова увеличить поставки сельскохозяйственных товаров, закупаемых у США.

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