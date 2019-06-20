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Рубрика: Власть

МИД РФ упрекнул США в "игре мускулами" на Ближнем Востоке

Текст: Александр Ленин
Признаки отхода США от линии на нагнетание конфронтации на Ближнем Востоке по-прежнему отсутствуют, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

По словам дипломата, направление в регион дополнительного воинского контингента - обычная игра мускулами. "Направление США дополнительных сил и средств на Ближний Восток ведет к дестабилизации, пока не поздно, им пора остановиться", - подчеркнул Рябков, которого цитирует РИА Новости.

Фото: AP/Ebrahim Noroozi
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Заместитель главы МИД РФ отметил, что в свете политики Вашингтона российская сторона будет уделять важное значение укреплению собственной безопасности.

Ранее в СМИ появилась информации об отправке одной тысячи американских военнослужащих на Ближний Восток. По некоторым данным, в регион будет командирован батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, пилотируемыми самолетами-разведчиками и беспилотниками.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после инцидента в Оманском заливе, где 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера. Белый дом обвинил в случившемся иранские власти. Тегеран полностью отрицает свою причастность к произошедшему.

Накануне госсекретарь США Майкл Пенс заявил, что в Белом доме не исключают применения силы против Ирана. По его словам, американская сторона изучает различные варианты действий, которые позволят повлиять на ИРИ, в том числе и военный сценарий. "Мы всегда имеем право защищать американские национальные интересы", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

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