На Украине умер жестоко избитый журналист одного из местных изданий

Украинский журналист Вадим Комаров, который специализировался на расследованиях, умер в больнице, не приходя в сознание, после жестокого избиения в начале мая.

"С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова", - сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, которого цитирует издание strana.ua.

По его словам, Комаров был неудобным журналистом. Погибший ставил острые вопросы о коррупции в Черкассах и затрагивал в своих материалах резонансные темы.

"Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета печальный список пополняется новой фамилией", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Руководитель НСЖУ объявил о проведении специальной пресс-конференции, где пойдет речь об обстоятельствах убийства Вадима Комарова. Помимо Томиленко в мероприятии примет участие юрист Валерий Макеев.