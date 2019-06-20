Новый кроссовер Renault Triber: семь мест и всего четыре метра

Компания Renault рассекретила кроссовер Triber, который имеет суперкомпактные габариты, но предлагает хорошую вместительность. Столько плюсов и преимуществ, что, по словам французского производителя, у новинки нет конкурентов, но бороться она будет с хэтчбеками и "паркетниками" рангом повыше.

Renault.ru

Новинка построена на модернизированной версии платформы CMF-A от "бюджетника" Renault Kwid. Родство можно усмотреть и в дизайне, но у Triber он имеет уникальные черты: новая оптика, фонари, бамперы, решётка радиатора, крышка багажника, капот плюс пропорции. Другими словами, автомобили не спутаешь.

В салоне нового Renault Triber, как и у Kwid, царит минимализм, в котором есть даже некий шарм. Торпедо, приборная панель и материалы отделки смотрятся премиальнее, чем у "родственника". Диагональ экрана мультимедиа, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, - 8 дюймов, в то время как у Kwid, Lodgy, Duster и Captur она максимум составляет 7 дюймов. Главный козырь новинки - семиместный салон. Если сложить третий ряд, то объём для поклажи вырастает до 625 литров. Если же вы решили усадить на "галёрку" детей, то в багажник больше 84 литров не влезет. Возможности трансформации предусматривают и 6-местный салон, тогда к вашим услугам будет доступно порядка 320 литров.

Renault.ru

В стандартной комплектации Renault Triber оснащён фронтальными подушками безопасности, ABS, задними датчиками парковки, системой предупреждения о превышении скорости. В более дорогих версиях модель можно укомплектовать камерой заднего вида и ещё парой эйрбегов.

Базовым для автомобиля является усовершенствованный двигатель, позаимствованный у… правильно, Renault Kwid. С литра рабочего объёма сняли 72 л.с. и 96 Нм крутящего момента. Выбор трансмиссии лежит между 5-скоростными "механикой" и АМТ. В середине 2020 года в моторной гамме Triber должна появиться литровая "турботройка".

Дошли до габаритов. Они действительно скромные: длина - 3 990 мм, ширина - 1 739 мм, высота - 1 643 мм, размер колёсной базы - 2 636 мм. Весит новый Renault Triber в снаряжённом состоянии всего 947 кг. Дорожный просвет невелик - 182 мм.

Renault.ru

Renault Triber стал первым за два года абсолютно новым продуктом, созданным для рынка Индии. И является действительно уникальным предложением. Вторая модель, предлагающая при таких габаритах три ряда сидений, - Datsun Go+. В компании бравируют ещё тем фактом, что стоимость владения Triber на 20% меньше, чем у хэтчбеков B-класса. Старт продаж в Индии ожидается в ближайшие месяцы, а предполагаемая цена - 530 000 рупий (примерно 488 500 рублей по курсу на 19 июня 2019 года).