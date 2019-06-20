Новый мэр Риги лишился должности через три недели после избрания на этот пост

Дело в том, что в четверг большинство депутатов Рижской думы выразили недоверие градоначальнику, успевшему посидеть в бывшем кресле Нила Ушакова всего двадцать дней. Против него сегодня единодушно проголосовала оппозиция, к голосам которой присоединился не входящий во фракции депутат Оскар Путниньш и "фракция независимых депутатов", которая выскочила, как черт из табакерки, после исключения из партии "Согласия" четырех депутатов: Валерия Петрова, Алексея Росликова, Виталия Дубова и Вадима Баранника.

Мэр новый, но фактически городом управляют люди, которые покинули свои должности - так публично сформулировала свое решение "Фракция независимых депутатов" проголосовать за выражение недоверия новому руководителю столицы.

Грехов, и по мнению национал-радикалов, у Дайниса Турлайса - хоть отбавляй. Оппозиция, во-первых, обвинила российского военного пенсионера, прошедшего Афганистан, что он является прямым "рупором Кремля", поскольку успел уже дать интервью российскому порталу. Да и во-вторых, уж слишком часто в его кабинет заглядывали не самые благонадежные фигуры с точки зрения национально озабоченных политиков.

В Рижской думе Турлайс, напоминают местные источники, долгие годы занимал пост главы комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции. Его работа там тоже была одной из причин критики со стороны оппозиции. Именно при нем РД пережила несколько крупных коррупционных скандалов.

С другой стороны, судя по реакции обозревателей, поражение Турлайса прогнозировали многие политики на рижских берегах. Да и сам мэр, успевший за последние десять лет сменить пять партийных билетов, допускал, что в Риге могут быть назначены внеочередные выборы в городскую думу. Об этом он прямо заявил в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT.

Кстати, и ситуацию в кулуарах Рижской думы после смены политической декорации в связи с избранием в Европарламент Ушакова и бывшего вице-мэра Америкса Турлайс оценивал, как откровенный политический кризис. "Если политики не могут договориться о работе в интересах своих избирателей, то в этой ситуации решающий голос - за избирателями", - отметил вновь избранный мэр столицы в начале июня.

После объявления результатов голосования вице-мэр Риги Олег Буров объявил в заседании перерыв и созвал руководителей фракций на совещание. Ситуация в руководстве города и впрямь хуже губернаторской. Ведь если Рижская дума не сможет выбрать нового мэра в течение двух месяцев, у парламента страны будет право инициировать ее роспуск.