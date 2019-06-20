Новый мэр Риги лишился должности через три недели после избрания на этот пост

Новости

В МИД России отреагировали на срыв работы Генассамблеи МАП в Грузии 20:04
В детские сады в Москве будут брать с 2,4 лет 20:02
Шарапова оступилась во втором круге турнира в Испании 19:49
Трамп намекнул на ответ после уничтожения Ираном беспилотника США 19:45
Санитарный вертолет эвакуирует пострадавших в новой Москве 19:37
Трамп назвал "большой ошибкой" решение Ирана сбить беспилотник США 19:35
Накануне выхода нового альбома трагически погиб музыкант Филипп Здар 19:32
Семашко: Отношения Минска и Москвы вскоре выйдут на качественно новый уровень 19:30
"Краснодар" нашел усиление в Нидерландах 19:27
Курс евро опустился ниже 71 рубля 19:25
"Аякс" продлил контракт с главным тренером Эриком тен Хагом 19:25
Постпред РФ заявил о массовом минировании Донбасса украинскими военными 19:21
Дорогой брат Hyundai Creta: Kia представила новый кроссовер Seltos 19:16
Посол Беларуси в России: Роуминг между странами отменят в течение двух лет 19:08
Депздрав прокомментировал смерть годовалой девочки в Москве 18:56
Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии" 18:45
Путин снова призвал Киев к диалогу с Донбассом 18:42
Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг слухи о переносе турнира из Катара 18:38
Саша Белый и Антон Городецкий могут стать героями детского фильма 18:37
Загитова и Медведева поделили Гран-при 18:36
Арестован экс-глава отделения полиции МО по борьбе с оборотом наркотиков 18:24
В Пензе после жалобы бизнесмена оценят законность деятельности ревизоров 18:15
Дагестанский самолет МАИ-411 может использоваться для аэротакси 18:10
Сына экс-генерала ФСБ получил 10 лет колонии за наркотики 18:10
Расшифрован трактат о технике, дающей сверхъестественные способности 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 19:50
Рубрика: В мире

Новый мэр Риги лишился должности через три недели после избрания на этот пост

Текст: Юрий Сизов
Призыв сохранять здравый смысл, с которым обратился 68-летний Дайнис Турлайс к общественности после своей отставки 20 июня с поста главы Рижской думы, местные аналитики однозначно воспринимают как попытку "сохранить хорошую мину при плохой игре".
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Дело в том, что в четверг большинство депутатов Рижской думы выразили недоверие градоначальнику, успевшему посидеть в бывшем кресле Нила Ушакова всего двадцать дней. Против него сегодня единодушно проголосовала оппозиция, к голосам которой присоединился не входящий во фракции депутат Оскар Путниньш и "фракция независимых депутатов", которая выскочила, как черт из табакерки, после исключения из партии "Согласия" четырех депутатов: Валерия Петрова, Алексея Росликова, Виталия Дубова и Вадима Баранника.

Мэр новый, но фактически городом управляют люди, которые покинули свои должности - так публично сформулировала свое решение "Фракция независимых депутатов" проголосовать за выражение недоверия новому руководителю столицы.

Грехов, и по мнению национал-радикалов, у Дайниса Турлайса - хоть отбавляй. Оппозиция, во-первых, обвинила российского военного пенсионера, прошедшего Афганистан, что он является прямым "рупором Кремля", поскольку успел уже дать интервью российскому порталу. Да и во-вторых, уж слишком часто в его кабинет заглядывали не самые благонадежные фигуры с точки зрения национально озабоченных политиков.

Фото: Kalnroze /wikipedia.org
В Риге встали на защиту Памятника Освободителям и провели пикет перед сеймом

В Рижской думе Турлайс, напоминают местные источники, долгие годы занимал пост главы комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции. Его работа там тоже была одной из причин критики со стороны оппозиции. Именно при нем РД пережила несколько крупных коррупционных скандалов.

С другой стороны, судя по реакции обозревателей, поражение Турлайса прогнозировали многие политики на рижских берегах. Да и сам мэр, успевший за последние десять лет сменить пять партийных билетов, допускал, что в Риге могут быть назначены внеочередные выборы в городскую думу. Об этом он прямо заявил в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT.

Кстати, и ситуацию в кулуарах Рижской думы после смены политической декорации в связи с избранием в Европарламент Ушакова и бывшего вице-мэра Америкса Турлайс оценивал, как откровенный политический кризис. "Если политики не могут договориться о работе в интересах своих избирателей, то в этой ситуации решающий голос - за избирателями", - отметил вновь избранный мэр столицы в начале июня.

После объявления результатов голосования вице-мэр Риги Олег Буров объявил в заседании перерыв и созвал руководителей фракций на совещание. Ситуация в руководстве города и впрямь хуже губернаторской. Ведь если Рижская дума не сможет выбрать нового мэра в течение двух месяцев, у парламента страны будет право инициировать ее роспуск.

В мире Европа Латвия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, за что ему стыдно до сих пор
Постпред РФ заявил о массовом минировании Донбасса украинскими военными
Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии"
Курс евро опустился ниже 71 рубля
Трамп намекнул на ответ после уничтожения Ираном беспилотника США