Пьяный украинский военный открыл огонь по подчиненным в Донбассе

Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с боевых позиций. Устроивший самосуд военнослужащий пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

О случившемся рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Инцидент произошел в районе населенного пункта Троицкое. Пострадавшие солдаты были госпитализированы.

Филипоненко добавил, что украинские военные активно размещают в Донбассе запрещенные вооружения и препятствуют работе миссии ОБСЕ.