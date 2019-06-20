Порядок предоставления гражданства беженцам с Украины пересмотрят

Процедура получения российского гражданства беженцами с Украины может быть пересмотрена, чтобы им не нужно было предоставлять документы, которые можно получить только на Украине. Об этот заявил в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос семьи Люльковичей из Набережных Челнов.

Глава семьи посетовал, что подписанный недавно указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Донбасса, не распространяется на тех украинцев, кто уже уехал в России после начала боевых действий.

Владимир Путин напомнил, что помимо этого указа есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории РФ, в упрощенном порядке получать гражданство России.

"Уже знаю, что есть и проблемы, связанные с тем, что от граждан Украины требуют предоставления каких-то документов, которые они могут получить только на Украине. Понятно, что это замкнутый круг", - сказал президент.

"Я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить", - добавил он.

Проблему семьи Люлькевичей он пообещал решить в ближайшее время. "А в целом посмотрим, какие нужно внести изменения в нормативную базу для того, чтобы и для других граждан Украины процесс был бы максимально либеральным", - заключил Владимир Путин.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"