Посол Беларуси в России: Роуминг между странами отменят в течение двух лет

Вопрос отмены роуминга между Россией и Беларусью удастся решить в ближайшие несколько лет. Об этом рассказал посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.

"Отмену роуминга мы рассматриваем как важный шаг для установления безбарьерной среды общения в Союзном государстве, - отметил дипломат в интервью ТАСС. - Над этим активно работают министерство связи и информатизации Беларуси и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России".

По словам главы диппредставительства, роуминг будет отменен в ближайшие год- два, когда для этого будут созданы необходимые условия.

Москва и Минск активно продолжают работу в направлении взаимного признания виз Россией и Белоруссией. Владимир Семашко подчеркнул, что подготовка соответствующего документа находится на завершающем этапе и, вероятно, будет закончена до конца года.

"Фактическая работа над проектом межправсоглашения о взаимном признании виз началась в 2015 году и сейчас находится на финишной прямой. Завершаются необходимые внутригосударственные процедуры, выверяются все нюансы его применения", - резюмировал посол.