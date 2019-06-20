Экономика
20.06.2019 19:08
Текст: Александр Ленин

Посол Беларуси в России: Роуминг между странами отменят в течение двух лет

Вопрос отмены роуминга между Россией и Беларусью удастся решить в ближайшие несколько лет. Об этом рассказал посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.

"Отмену роуминга мы рассматриваем как важный шаг для установления безбарьерной среды общения в Союзном государстве, - отметил дипломат в интервью ТАСС. - Над этим активно работают министерство связи и информатизации Беларуси и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России".

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин ответил на вопрос про объединение с Беларусью

По словам главы диппредставительства, роуминг будет отменен в ближайшие год- два, когда для этого будут созданы необходимые условия.

Москва и Минск активно продолжают работу в направлении взаимного признания виз Россией и Белоруссией. Владимир Семашко подчеркнул, что подготовка соответствующего документа находится на завершающем этапе и, вероятно, будет закончена до конца года.

"Фактическая работа над проектом межправсоглашения о взаимном признании виз началась в 2015 году и сейчас находится на финишной прямой. Завершаются необходимые внутригосударственные процедуры, выверяются все нюансы его применения", - резюмировал посол.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»