Новости

Путин рассказал про разговор с Медведчуком 14:17
Рыцарские турниры пройдут в фан-зоне II Европейских игр в Минске 14:17
Путин обещал поддержку фермерам 14:15
Путин: География выезда за рубеж сотрудников МВД будет расширена 14:14
Скончался видный советский дипломат Леонид Замятин 14:12
Мэром Курска избран Виктор Карамышев 14:12
Первую партию косаток и белух вывезли из "китовой тюрьм" 14:09
Низкой зарплатой учительницы из Орла занялся СК 14:06
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов 13:55
Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" покинул испанский порт Сеута 13:51
В Заполярье проверят жалобу на зарплаты врачей после "Прямой линии" 13:49
Путин: Проблема компенсаций по льготной ипотеке решена 13:48
Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году 13:44
Уголовное дело бывшего врио мэра Махачкалы передано в суд 13:44
Патрушев рассказал, что будут обсуждать на встрече Россия-США-Израиль 13:42
Путин объяснил падение доходов россиян 13:40
Губернатор Приангарья отчитался о работе правительства в 2018 году 13:31
В Симферополь вынужденно вернулся летевший в Санкт-Петербург самолет 13:30
Президент РФ поручил ЦБ не допустить раздувания "кредитного пузыря" 13:28
В Болгарии ужесточили закон о борьбе с шумом 13:24
Путин назвал приоритетные вопросы развития здравоохранения 13:21
В Хакасии напавшего на журналиста чиновника заподозрили в махинациях 13:21
Сотрудник российского торгпредства погиб в ДТП в Норвегии 13:20
В Архангельске открыли морскую "дорогу" в Нарьян-Мар 13:19
Яд смертельно опасной рыбы может заменить обезболивающие 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
20.06.2019 13:28
Рубрика: Экономика

Президент РФ поручил ЦБ не допустить раздувания "кредитного пузыря"

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии" обратил внимание Банка России на опасность возникновения "пузырей" в секторе потребительского кредитования.

Зафиксирован резкий рост ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет

Вопрос кредитов глава государства затронул, говоря о реальных располагаемых доходах населения. По его словам, довольно большая часть доходов уходит на обслуживание займов. "Банки кредитуют под залог 40 процентов зарплаты, ЦБ должен обратить на это внимание, не нужно в экономике надувать таких пузырей", - сказал президент.

ЦБ в рамках мер по борьбе с агрессивным кредитованием на потребительском рынке с 1 апреля повысил на 30 процентных пункта надбавки к коэффициентам риска по кредитам, выдаваемым по ставкам от 10 до 30 процентов. Ранее регулятор уже увеличивал эти коэффициенты с 1 сентября 2018 года.

Рост коэффициентов риска означает для банков, что для обеспечения выдаваемых кредитов им требуется больше средств, чем раньше, что делает наращивание кредитования менее привлекательным.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Президент Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов
В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ
В Малайзии указали на антироссийский характер доклада по делу MH17