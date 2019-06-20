Президент РФ поручил ЦБ не допустить раздувания "кредитного пузыря"

Президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии" обратил внимание Банка России на опасность возникновения "пузырей" в секторе потребительского кредитования.

Вопрос кредитов глава государства затронул, говоря о реальных располагаемых доходах населения. По его словам, довольно большая часть доходов уходит на обслуживание займов. "Банки кредитуют под залог 40 процентов зарплаты, ЦБ должен обратить на это внимание, не нужно в экономике надувать таких пузырей", - сказал президент.

ЦБ в рамках мер по борьбе с агрессивным кредитованием на потребительском рынке с 1 апреля повысил на 30 процентных пункта надбавки к коэффициентам риска по кредитам, выдаваемым по ставкам от 10 до 30 процентов. Ранее регулятор уже увеличивал эти коэффициенты с 1 сентября 2018 года.

Рост коэффициентов риска означает для банков, что для обеспечения выдаваемых кредитов им требуется больше средств, чем раньше, что делает наращивание кредитования менее привлекательным.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".