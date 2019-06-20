Путин: География выезда за рубеж сотрудников МВД будет расширена

Президент России Владимир Путин обещал в ходе "Прямой линии", что география возможного выезда за рубеж сотрудников МВД расширится. Но некоторые ограничения останутся.

Путину напомнили, что полицейским нельзя выезжать во многие заграничные страны. И спросили, может ли эта ситуация измениться.

Не все, но некоторые сотрудники МВД являются носителями секретов, отметил президент. Ограничения в большей степени должны касаться ключевых сотрудников, а люди на местах должны иметь возможность выехать в большее число стран, чем сейчас, считает глава государства.

По словам президента, этот вопрос он уже обсудил с главой МВД Владимиром Колокольцевым.

- Мы договорились о том, чтобы расширить географию выезда, - сказал Путин.

Но все же ряд ограничений останется. Ведь сотрудники МВД наделены особыми полномочиями, поэтому в их отношении действует особый статус. Президент добавил, что люди должны сами сделать выбор, что им важнее. То есть выбрать, они хотят работать в полиции с этими ограничениями или нет.

В 2014 году для сотрудников МВД ввели ограничения на выезд за рубеж. Им позволялось выезжать для отдыха лишь в страны СНГ, Китай, Вьетнам и на Кубу. Недавно им разрешили выезжать на отдых в Турцию и Таиланд. Выехать в другие страны можно, если разрешит комиссия.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".