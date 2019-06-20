Путин надеется, что дело не дойдет до войны между США и Ираном

Владимир Путин в ходе Прямой линии выразил надежду на то, что конфликт между Ираном и США не обернется войной. Но если это случится, последствия трудно будет просчитать.

"Это [применение США военной силы против Ирана - прим. ред.] было бы катастрофой для региона как минимум, потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, кстати говоря, к увеличению количества беженцев из региона, - сказал президент. - Для тех, кто предпринял бы попытки подобного рода, это тоже, возможно, имело бы печальные последствия, потому что очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы".

"Иран - это шиитская страна, даже в исламском мире считают, что это люди, которые способны на крайности при необходимости своей собственной защиты, защиты своей собственной страны. И во что выльются эти крайности, никто не знает, и кого они затронут, трудно сказать. Очень не хотелось бы, чтобы события развивались по этому сценарию", - заключил российский глава.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон будет рассматривать все сценарии противодействия Ирану в регионе, не исключая военный. 19 июня Минобороны США обнародовало информацию об отправке на Ближний Восток дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, беспилотников и самолетов для сбора разведданных.