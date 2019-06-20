Путин назвал цель нацпроектов

"Когда идет подготовка к "Прямой линии", становятся более очевидны вещи явные и острые", - заметил Владимир Путин. Это уровень жизни, доходы и здравоохранение, перечислил он. Еще среди популярных вопросов - работа с отходами, мусор.

Наша работа строится вокруг нацпроектов, отметил глава государства. Конечная цель всех этих мероприятий - поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, увеличить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни граждан, подчеркнул он.

Была проведена большая работа - нужно было понять источники финансирования мероприятий, которые должно обеспечить государство, объяснил президент. В том числе правительство, к сожалению, пошло на повышение НДС, напомнил он.

В целом меры, предпринятые кабмином и ЦБ, оказались правильными. "Производство начало расти и инфляция упала ниже 5 проц", - констатировал Путин. И начали восстанавливаться доходы.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"