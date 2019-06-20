Президент обозначил три главных проблемы в здравоохранении

В сюжете из детской поликлиники Смоленской области к главе государства обратилась женщина с младенцем. В Москве ей выдали список врачей и обследований, которых нужно пройти. Но когда она приехала в регион, столкнулась с живыми очередями и отсутствием профильных специалистов. С ребенком на автобусе в другое место не поехала - далеко. В регистратуре поликлиники не видят больших проблем, а вот заведующая посетовала на разницу зарплат с частными клиниками. В другом сюжете показали жалобы на то, что сложно попасть к онкологу в новый центр. "Не хватает специалистов, все врачи уезжают, у нас, видимо, маленькая зарплата", - объяснили там.

"Когда мы говорим о здравоохранении, должны иметь в виду, что несмотря на проблемы - а проблем здесь много...- отрасль развивается", - отметил Владимир Путин.

Глава государства перечислил вопросы, которые нужно решать: доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов по конкретным направлениям и лекарственное обеспечение. В некоторых регионах - снижение первичного звена, кое-где значительное - в том числе достаточно благополучные Краснодарский край (на 25% сокращение) и Чеченская республика, сказал он.

Президент подчеркнул важность ФАПов и заявил, что в ближайшее время появится в стране 390 новых таких пунктов, а 1200 будут отремонтированы. "В малых населенных пунктах мобильная медицинская помощь развивается", - также заметил он и еще призвал региональные, местные власти заниматься жильем для врачей.

Путин согласился - есть дефицит специалистов. "Одна из ключевых задач, конечно, - повышение уровня зарплаты", - сказал он. В целом по стране они растут: у врачей на 5% в этом году. Но есть регионы, где очень маленькие зарплаты, и надо их выравнивать, заявил президент.

"Хочу, чтобы меня услышали в регионах", - продолжил глава государства. "В этом году в феврале федеральные деньги полностью перечислены в регионы, тем не менее, наблюдаем сбои по некоторым лекарствам", - констатировал он. В одной области вообще склады завалены лекарствами, а до потребителей они не доходят - в распределительной системе просто нет этой информации. Еще Путин отметил, что финансирование закупок по онкологии было удвоено.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что за 4 года количество педиатров увеличилось более чем на 2 тысячи человек и существенно вырос объем финансового обеспечения лекарственного обеспечения - 156 млрд рублей. Но в 30 регионах проверка выявила серьезные организационно-логистические недоработки.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".