Президент обозначил три главных проблемы в здравоохранении

Новости

Путин рассказал про разговор с Медведчуком 14:17
Рыцарские турниры пройдут в фан-зоне II Европейских игр в Минске 14:17
Путин обещал поддержку фермерам 14:15
Путин: География выезда за рубеж сотрудников МВД будет расширена 14:14
Скончался видный советский дипломат Леонид Замятин 14:12
Мэром Курска избран Виктор Карамышев 14:12
Первую партию косаток и белух вывезли из "китовой тюрьм" 14:09
Низкой зарплатой учительницы из Орла занялся СК 14:06
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов 13:55
Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" покинул испанский порт Сеута 13:51
В Заполярье проверят жалобу на зарплаты врачей после "Прямой линии" 13:49
Путин: Проблема компенсаций по льготной ипотеке решена 13:48
Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году 13:44
Уголовное дело бывшего врио мэра Махачкалы передано в суд 13:44
Патрушев рассказал, что будут обсуждать на встрече Россия-США-Израиль 13:42
Путин объяснил падение доходов россиян 13:40
Губернатор Приангарья отчитался о работе правительства в 2018 году 13:31
В Симферополь вынужденно вернулся летевший в Санкт-Петербург самолет 13:30
Президент РФ поручил ЦБ не допустить раздувания "кредитного пузыря" 13:28
В Болгарии ужесточили закон о борьбе с шумом 13:24
Путин назвал приоритетные вопросы развития здравоохранения 13:21
В Хакасии напавшего на журналиста чиновника заподозрили в махинациях 13:21
Сотрудник российского торгпредства погиб в ДТП в Норвегии 13:20
В Архангельске открыли морскую "дорогу" в Нарьян-Мар 13:19
Яд смертельно опасной рыбы может заменить обезболивающие 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
20.06.2019 13:25
Рубрика: Власть

Президент обозначил три главных проблемы в здравоохранении

Текст: Кира Латухина
Основные вопросы, которые нужно решить в сфере здравоохранения - доступность первичного звена, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе "Прямой линии".

В сюжете из детской поликлиники Смоленской области к главе государства обратилась женщина с младенцем. В Москве ей выдали список врачей и обследований, которых нужно пройти. Но когда она приехала в регион, столкнулась с живыми очередями и отсутствием профильных специалистов. С ребенком на автобусе в другое место не поехала - далеко. В регистратуре поликлиники не видят больших проблем, а вот заведующая посетовала на разницу зарплат с частными клиниками. В другом сюжете показали жалобы на то, что сложно попасть к онкологу в новый центр. "Не хватает специалистов, все врачи уезжают, у нас, видимо, маленькая зарплата", - объяснили там.

Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС
Владимир Путин рассказал об индексации пенсий

"Когда мы говорим о здравоохранении, должны иметь в виду, что несмотря на проблемы - а проблем здесь много...- отрасль развивается", - отметил Владимир Путин.

Глава государства перечислил вопросы, которые нужно решать: доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов по конкретным направлениям и лекарственное обеспечение. В некоторых регионах - снижение первичного звена, кое-где значительное - в том числе достаточно благополучные Краснодарский край (на 25% сокращение) и Чеченская республика, сказал он.

Президент подчеркнул важность ФАПов и заявил, что в ближайшее время появится в стране 390 новых таких пунктов, а 1200 будут отремонтированы. "В малых населенных пунктах мобильная медицинская помощь развивается", - также заметил он и еще призвал региональные, местные власти заниматься жильем для врачей.

Путин согласился - есть дефицит специалистов. "Одна из ключевых задач, конечно, - повышение уровня зарплаты", - сказал он. В целом по стране они растут: у врачей на 5% в этом году. Но есть регионы, где очень маленькие зарплаты, и надо их выравнивать, заявил президент.

Жительница Рославля попросила Путина решить вопрос с нехваткой врачей

"Хочу, чтобы меня услышали в регионах", - продолжил глава государства. "В этом году в феврале федеральные деньги полностью перечислены в регионы, тем не менее, наблюдаем сбои по некоторым лекарствам", - констатировал он. В одной области вообще склады завалены лекарствами, а до потребителей они не доходят - в распределительной системе просто нет этой информации. Еще Путин отметил, что финансирование закупок по онкологии было удвоено.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что за 4 года количество педиатров увеличилось более чем на 2 тысячи человек и существенно вырос объем финансового обеспечения лекарственного обеспечения - 156 млрд рублей. Но в 30 регионах проверка выявила серьезные организационно-логистические недоработки.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Президент "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019 РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов
В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ
В Малайзии указали на антироссийский характер доклада по делу MH17