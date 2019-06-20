Путин об ответственности врачей: Нужно выработать систему отчетности

Необходимо выработать систему отчетности для контроля и оборота наркотических средств при оказании паллиативной медицинской помощи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии", комментируя слова учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер.

При оказании паллиативной помощи врачи боятся попасть под статью 228.2 УК РФ ("Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ") из-за применения в работе опиоидных анальгетиков, отметила Федермессер. В связи с этим, она обратилась к президенту с просьбой о декриминализации этой статьи.

"Если ампула с опиоидами куда-то закатилась, то нужно ее искать, а врачи не должны нести ответственность", - отметил президент.

"Нужно просто тогда фиксировать подобные утраты, расход не по регламенту каким-то актом, который подписывается не только врачом, медсестрой, но и, скажем, заведующим поликлиникой, главврачом и так далее", - добавил глава государства, подчеркнув необходимость выработки единой системы отчетности и фиксации в обороте наркотических средств.

Ранее Владимир Путин также заявил, что он выступает против либерализации статей УК за незаконный оборот наркотиков, и отметил, что усиление контроля в этом вопросе будет более эффективным.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".