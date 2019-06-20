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Рубрика: Власть

Президент обещал личный контроль над реализацией мусорной реформы

Текст: Татьяна Замахина
На "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным поступило большое количество вопросов по поводу "мусорной реформы". Глава государства прокомментировал проблемы в этой сфере и обещал личный контроль над их решением.

К главе государства обратились жители разных регионов, которые заявили, что реформа идет недостаточно эффективно. В частности, видеоблогер Екатерина рассказала, что в России действительно появляются точки сбора раздельного мусора, но в итоге "все сваливается в одну кучу".

- Это большая проблема у нас. Она возникла не вчера, - признал президент. Мы много раз говорили об этом. Заниматься этим начали буквально года 2-3 назад.

Фото: iStock
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Глава государства отметил, что эти проблемы десятилетиями никто не решал: "Выяснилось что мы десятилетиями накапливали мусор и бытовые отходы".

По его словам, Россия ежегодно генерирует 70 млн отходов. И в промышленном смысле переработка отходов до сих пор не налажена.

Путин отметил, что во многом проблемы объясняются тем, что общество (не только в России, в целом) превратилось в "общество потребления".

- Новые упаковки появились, кроме бумаги и картона - пластик, - напомнил президент . - В Тихом океане образовались целые мусорные острова размером со среднюю европейскую страну.

Он пообещал лично следить за решением этих проблем, хоть и "не привлекательная тема - мусор".

Проблемы в сфере "мусорной реформы" должны быть решены оперативно, подчеркнул президент.

- Это не тот случай, когда люди должны ждать 20 лет, - уверен российский лидер.

Фото: iStock
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Граждане также прислали фотографии и видеозаписи из разных регионов, которые свидетельствуют о том, что мусорный вопрос по-прежнему стоит остро.

- То, что показали сейчас, - это безобразие. Надо смотреть, где это, в каких регионах, - прокомментировал Путин.

Также обратившиеся на "Прямую линию" пожаловались на рост тарифов на вывоз мусора.

Никто раньше не считал, сколько стоит эта услуга. Нужны дополнительные расходы на логистику, ведь никто не хочет, чтобы рядом свалки и полигоны, заметил Путин. Так что надо больше платить водителям, за топливо. Отсюда и рост тарифов. Но взрывным он быть, конечно, не должен. Президент заявил, что случаи существенного роста требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения. Он обещал поручить Федеральной антимонопольной службе разобраться.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию  "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019 "Мусорная" реформа РГ-Видео
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