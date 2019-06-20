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20.06.2019 14:15
Рубрика: Экономика

Путин обещал поддержку фермерам

Текст: Кира Латухина

Объем поддержки фермерских хозяйств вырос, но государство готово сделать и следующие шаги, заявил президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии".

Основатель фермерского хозяйства Борис Акимов задал вопрос из студии. Он предложил запустить программу по созданию продуктов территориального происхождения. "Много региональных брендов часто забытых, нужно возродить и сделать драйверами развития территорий... В каждом регионе много интересных продуктов", - сказал Акимов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"У нас это в принципе есть - вологодское масло, - заметил Путин. - Но согласен: нужно, чтобы государство, СМИ помогали".

"Это отголоски дискуссии по поводу того, на что государство прежде всего должно обратить внимание. Забывать малые фермерские хозяйства нельзя. Хотя крупные производства - двигатель сельского хозяйства", - отметил президент.

Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос на 45%, и без поддержки государства это невозможно, констатировал он.

Глава государства привел следующие цифры: общий объем поддержки сельхозотрасли - 303 млрд рублей, и на фермерские хозяйства приходится 16%, объем рынка, который они занимают - 12%. "То есть объем поддержки больше. Государство подталкивает к дальнейшему развитию", - заявил он.

"Государство должно будет подставить плечо и сделать следующий шаг", - подчеркнул Путин.

Идею поддержки брендов президент одобрил и решил попросить профильного министра проработать этот вопрос.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Экономика АПК Президент
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