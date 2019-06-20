Путин объяснил падение доходов россиян

Президент Владимир Путин рассказал, что в последние годы уровень доходов россиян начал восстанавливаться после падения.

Глава государства обозначил несколько причин снижения доходов.

"Это даже не внешние шоки, связанные с санкциями... А с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров, экспортных: нефть, нефтепродукты, газ... поэтому у нас и произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе "Прямой линии".

По словам президента, самый большой спад пришелся на 2016 год. Однако в последние годы средний уровень зарплат стал восстанавливаться, хотя цифры варьируются в зависимости от региона.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".