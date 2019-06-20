Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника

Во время "Прямой линии" Владимиру Путину поступил вопрос по смс о том, когда чиновники будут получать зарплаты как рядовые работники.

"Я много таких видел обращений", - отреагировал президент. При этом он ответил, что ему бы хотелось, чтобы доходы рядовых работников повышались в первую очередь. Путин напомнил шутку: "Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных".

"Если мы сейчас возьмем и резко понизим уровень зарплат чиновников, министров или руководителей крупных госкомпаний, мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров - они разбегутся по частным конторам или за границу уедут", - рассказал глава государства о том, как формируются зарплаты.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что разница в зарплатах между рядовыми сотрудниками и топ-менеджментом действительно не должна быть колоссальной.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".