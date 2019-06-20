Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника

Новости

Глава МВД Великобритании выбыл из борьбы за пост премьера 15:52
Порядок предоставления гражданства беженцам с Украины пересмотрят 15:45
Путин об ответственности врачей: Нужно выработать систему отчетности 15:44
В Башкирии школьник проткнул живот, перелезая через забор 15:44
Путин поручил проработать ветеранский статус ополченцев Дагестана 15:43
Путин ответил на вопрос про объединение с Беларусью 15:41
Трансляции XVI Международного конкурса им. Чайковского посмотрели 3 миллиона человек 15:40
Путин: Проблема фейковых новостей становится все более острой 15:38
Названы комментаторы на игру Кубка "Матч Премьер" "Спартак" - ЦСКА 15:35
Президент: Законом о неуважении к власти нельзя злоупотреблять 15:32
Из финала "Игры престолов" вырезали лучшую сцену 15:30
Предприниматель из Пензы пожаловался на внеплановые проверки бизнеса 15:22
В Новосибирске полицейский получил срок за избиение задержанного 15:21
В московском метро заменят все устаревшие турникеты к 15 июля 15:14
"Манчестер Сити" продлил контракт с Зинченко 15:03
СК проверит мэрию после жалобы Путину на нехватку школ в Красноярске 15:01
Создатель "Чернобыля" объяснил несоответствия с историческими фактами 15:00
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП 14:59
Путин заявил, что "экономистов 90-х" у власти нет 14:57
"Матч ТВ" покажет Европейские игры-2019 14:53
Северный флот испытал гигантскую подлодку 14:51
СК начал проверку после жалобы омича президенту на мусорную реформу 14:45
В Ленобласти на трассе "Скандинавия" обрушилась горная порода 14:43
"Хочу жениться на Кате": Где нужно загадывать желания в Петербурге 14:40
Калужанам, пожаловавшимся Путину на жилищные условия, дадут квартиры 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 14:24
Рубрика: Власть

Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника

Текст: Айсель Герейханова

Во время "Прямой линии" Владимиру Путину поступил вопрос по смс о том, когда чиновники будут получать зарплаты как рядовые работники.

"Я много таких видел обращений", - отреагировал президент. При этом он ответил, что ему бы хотелось, чтобы доходы рядовых работников повышались в первую очередь. Путин напомнил шутку: "Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных".

Путин рассказал о повышении зарплат в МЧС

"Если мы сейчас возьмем и резко понизим уровень зарплат чиновников, министров или руководителей крупных госкомпаний, мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров - они разбегутся по частным конторам или за границу уедут", - рассказал глава государства о том, как формируются зарплаты.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что разница в зарплатах между рядовыми сотрудниками и топ-менеджментом действительно не должна быть колоссальной.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Власть Работа власти Экономика Работа Зарплата Президент "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов