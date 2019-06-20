Путин оценил перспективы беспилотников в России

Она предложила создать специальные правовые режимы, чтобы лучшие отечественные сервисы, в том числе по управлению беспилотниками, развивались и вызывали восхищение всего мира.

"Мы должны учитывать особенности нашей страны", - отметил президент. "Если сейчас без подготовки взять и разрешить беспилотные летательные аппараты, которые будут доставлять почту, как это делают в нескольких странах, то кто-то сможет воспользоваться, а у кого нет денег, будет посматривать в небо, не упадут ли им на голову эти аппараты", - привел он пример.

Внедрение таких технологий "должно быть хорошо подготовлено", уверен глава государства. "Хотя темпы должны быть другими, они должны быть прорывными", - считает глава государства.

Для развития технологий в стране необходимы специальные меры, в том числе так называемые песочницы. "Мы это по сути делаем: в Сколково создан полигон, где начинают обкатывать беспилотные автомобили. Надо будет делать это и в других регионах, расширять, но делать быстрее", - заключил президент.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".