Путин ответил на вопрос про объединение с Беларусью

Планов объединения России и Беларуси в одно государство нет. Об этом на "Прямой линии" заявил президент РФ.

"На сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство", - объяснил Владимир Путин. "Речь идет о реализации договора о создании Союзного государства - это не единое государство, не одно и то же", - добавил он.

Российский лидер рассказал, что договорился с белорусским коллегой Александром Лукашенко вернуться вместе к этому договору и решить, что нужно реализовать, и что не было сделано.

Экспертные группы на уровне правительства, вице-премьеров сейчас этим активно занимаются, подчеркнул президент. И уже сделано очень много, в том числе в социальной сфере, в области свободного передвижения людей, товаров, услуг, заключил он.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".