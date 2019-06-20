Путин: Проблема фейковых новостей становится все более острой

Проблема распространения заведомо ложных новостей становится все более острой, считает Владимир Путин. При этом президент отметил, что пока рано делать вывод о том, нужно ли ужесточать соответствующий закон.

На "Прямой линии" видеоблогер Дмитрий Пучков предложил президенту ввести уголовную ответственность за распространение фейковой информации.

"Давайте мы посмотрим вместе на правоприменительную практику (закона о фейк-ньюс - прим. "РГ"), как это реализуется в жизни, а потом уже можно сделать вывод о том, достаточно этого либо нужно здесь что-то сделать дополнительно", - ответил Владимир Путин.

Путин также рассказал о том, какой вред в принципе всему обществу наносят фейк-ньюс. Так, когда президент готовился к сегодняшней "Прямой линии", руководители телеканалов - Первого и ВГТРК - сообщили ему, что к ним постоянно поступают какие-то звонки с якобы "заложенными бомбами".

"Дело же не только в каналах. Такие не только звонки, но и другая информация распространяется по предприятиям транспорта, торговым точкам. Это приводит, кстати, и к огромным материальным потерям и может вызвать серьезную обеспокоенность общества в целом. Потому что вот вы упомянули Дзержинск, распространяется и информация, связанная с повышением радиации и еще чего-то", - отметил Путин.

При этом президент напомнил, что раньше вообще не было никакой ответственности за подобного рода информацию, а сейчас введена административная ответственность.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"