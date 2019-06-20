Путин рассказал, что будет, если РФ уступит своим интересам под санкциями

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные и фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально не изменится ничего", - заявил Владимир Путин и напомнил о ситуации в КНР. "Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу - нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупировали, а это - чушь и ложь - но Китай не имеет к этому отношения. А тарифы на его товары - считайте это те же санкции - увеличиваются и увеличиваются", - сказал глава государства.

Путин добавил, что по многим направлениям санкции только мобилизовали российскую экономику. Он добавил, что , Россия от ограничений в чем-то даже выиграла. В частности, реализовала программы импортозамещения на сумму 667 млрд рублей.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"