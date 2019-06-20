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20.06.2019 12:49
Рубрика: Власть

Путин рассказал о повышении зарплат в МЧС

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин заявил, что в этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей. Он также добавил, что на следующий год будет выделено еще 8 млрд рублей.

Фото: youtube
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"В МЧС действительно сложилась ситуация не самая лучшая", - признал президент РФ, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".

Ранее командир отделения в пожарной части в Калининградской области рассказал, что он получает 16 тысяч рублей, и, чтобы заработать на жизнь, ему приходится работать на двух-трех работах.

Владимир Путин сообщил, что за последние несколько месяцев он много раз по этому поводу говорил с министром МЧС Евгением Зиничевым. "И он постоянно ставил вопрос в правительстве на этот счет. В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату сотрудникам до 24 тысяч рублей примерно. И на следующий год предусмотрено двумя траншами по полугодию - 8 млрд за год. Соответственно, зарплата должна вырасти где-то до 32 тысяч", - сообщил Путин.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"
Власть Работа власти Правительство МЧС "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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