Путин рассказал про разговор с Медведчуком

О судьбе украинцев, находящихся в местах заключения в России, и граждан РФ в аналогичной ситуации на Украине, зашла речь на "Прямой линии".

Эти вопросы никогда не исчезают из поля нашего зрения, особенно это касается проблем людей в местах лишения свободы, заявил глава государства, отвечая на вопрос из Киева. Этим занимался Виктор Медведчук, напомнил он. И принимает он это все очень близко к сердцу, добавил Владимир Путин.

"Совсем недавно был и ставил вопрос об освобождении украинских моряков.... и ряда конкретных лиц", - продолжил глава государства. "Но вопросы подобного рода должны решаться в комплексе", - убежден он.

"Прежде чем решать, должны подумать, как будет решена судьба людей, которая для нас небезразлична, в том числе граждан РФ на Украине, находящихся в аналогичной ситуации", - заключил глава государства.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"