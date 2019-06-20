Путин заявил, что "экономистов 90-х" у власти нет

Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян, во время "Прямой линии" заявил, что сейчас у власти в России нет экономистов 1990-х. Он заметил, что даже глава Счетной палаты Алексей Кудрин "дрейфует в сторону Сергея Глазьева" (советник президента - прим. "РГ") и уже сам "хочет распечатать нефтяную кубышку". "Но правда, ему тут же его коллеги, почти ученики оппонируют и говорят, что это приведет к инфляции и так далее", - сказал президент РФ.

Так глава государства ответил на вопрос о том, что "с экономистами 90-х прорыва не будет". "У нас реально нет никаких экономистов 90-х годов, а какие-то идеи, может быть, монетаристские, они, да, присутствуют, и мы это видим", - пояснил Путин.

При этом он подчеркнул, что в России сейчас вообще другая экономическая система по сравнению с 1990-ми годами: "нет такой инфляции, как тогда, таких долгов и зависимости от МВФ". "Наоборот, наши золото-валютные резервы растут, они сейчас уже превысили планку в 500 миллиардов долларов и продолжают расти", - сказал президент.

Путин также ответил на вопрос, какой экономики намерена придерживаться Россия: рыночной, государственной или смешанной, как сейчас.

"Самое главное, что чисто рыночной или чисто административно-командной экономики не существует. А вот смешанная экономика, она во всем мире", - заявил президент. Он также добавил, что, как только начинаются сбои в экономике тут же возрастает роль государства, а как только успокаивается - государство уходит. "Страны со смешанной экономикой развиваются быстрее, чем другие", - подчеркнул президент. Он привел в пример Китай, Индию и западные экономики, в которых тоже склоняются к стратегическому планированию в отраслях. Но главное, по словам Путина, в любой системе - это мотивация.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"