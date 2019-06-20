Путин заявил о сокращении коррупции в стране

- Кто отвечает за разгул коррупции и чувствуете ли вы ответственность? - спросили у главы государства. Вопрос был основан на сообщениях СМИ о задержании и аресте полковника Захарченко, в квартире которого следователи нашли девять миллиардов рублей.

Президент ответил лаконично: "Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы не чувствовал, вы бы ничего об этом не знали".

По его словам, дела о взятках и взяточниках нужно доводить до конца, хоть иногда звучат призывы из разряда: "Может быть, мы это прикроем!?"

- У меня один ответ: "нет", - подчеркнул Путин. - Если имеем дело с наживой за счет граждан, то это (борьба с коррупцией, - прим. "РГ") должно доводиться до конца, и делаться это должно гласно.

И результаты есть: количество коррупционных преступлений в России снижается, в том числе благодаря последовательной борьбе, заявил президент.

- Мы действуем последовательно и бескомпромиссно, и так будем делать дальше, - подчеркнул он.

Корреспондент спросила мнение президента о предложении ввести пожизненное заключение для коррупционеров.

Главная задача в борьбе с коррупцией - неизбежность наказания, а не введение меры по пожизненному сроку, отреагировал Путин. "Если у человека серьезный возраст, можно пожизненное, можно десятки лет дать. Разница небольшая", - сказал президент.

Главу государства также спросили, какова была его реакция на новость о том, что в апартаментах Захарченко обнаружены миллиарды.

- Иногда лучше вслух это не произносить, - признался Путин, пояснив, что "печатных слов нет".

Огромные деньги, которые фигурируют в таких делах, берутся "из схем, из бизнеса", отметил он, пояснив также, что конфискованные средства уходят в доход государства.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"