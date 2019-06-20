Путин: Зарплаты в размере 10 тысяч рублей - предмет для разбирательства

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" поступило много вопросов от россиян, которые жаловались на низкие доходы. Так, учитель высшей категории из Орла сообщил, что получает 10 тысяч рублей, другой учитель из Тверской области пожаловался на зарплату в 15 тысяч рублей. Люди спрашивали, как на такие деньги растить детей.

Президент РФ ответил, что все подобные случаи - "это предмет для разбирательства соответствующими инстанциями".

"Вы говорили о 10 тысячах рублей и так далее. Это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? ", - спросил он. Путин напомнил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был доведен до прожиточного минимума - это 11 280 рублей. "И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы", - подчеркнул президент.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"