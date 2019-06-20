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20.06.2019 13:27
Рубрика: Спорт

"Реал" приготовил предложение "ПСЖ" по Неймару

Текст: Максим Домчев
История с вероятным уходом бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара из парижского клуба набирает обороты. В борьбу за игрока готовится вступить главный конкурент "Барселоны" - "Реал".
Фото: REUTERS/Michael Dalder Фото: REUTERS/Michael Dalder
Фото: REUTERS/Michael Dalder

Испанские гранды "Барселона" и "Реал" готовятся к серьезной борьбе за Неймара. Напомним, что руководство "ПСЖ" готово отпустить опального бразильца не менее чем за 300 миллионов евро.

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Свое предложение для "ПСЖ" подготовил и мадридский клуб. Как сообщает издание Mundo Deportivo, президент королевского клуба Флорентино Перес готов предложить парижанам 130 миллионов евро, а также колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса или валлийского нападающего Гарета Бэйла. Перес уверен, что именно Неймар принесет клубу серьезную маркетинговую выгоду. Президенту "Реала" необходимо найти адекватную замену ушедшему годом ранее из клуба Криштиану Роналду. И бразилец, по мнению Переса, идеальный вариант.

При этом главный тренер мадридцев Зинедин Зидан после приобретения Эдена Азара, Родриго и Ферлана Менди считает главной целью вовсе не Неймара, а французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

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В тоже время "Барселона" также прорабатывает варианты с теми игроками, которых клуб может сделать частью сделки. Одним из вариантов являются Усман Дембеле и Фелипе Коутиньо, которого парижане ранее хотели видеть в своих рядах.

Впрочем, пока официальных предложений руководство "ПСЖ" еще не получало. Остается немного подождать - до закрытия трансферного окна времени достаточно.

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