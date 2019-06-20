Бизнесмена Бойко-Великого арестовали

Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя Василия Бойко-Великого до 19 августа, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. Его обвиняют в особо крупной растрате средств банка "Кредит Экспресс".

Бойко-Великий был задержан утром 20 июня. Ему вменяется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вместе с ним в качестве обвиняемых проходят еще шесть человек: директор "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники организации Анастасия Новотная, Елена Чуева, Наталья Ципинова и Егор Пихтин.

По версии следствия, фигуранты, используя копии документов клиентов банка, брали кредиты и похищали деньги с депозитных счетов. Следствию удалось установить 31 факт хищения средств на сумму 4 млн долларов. Работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается.

Потерпевшим по уголовному делу признано "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). По словам адвоката Бойко-Великого, ему вменяется растрата $500 тыс. Бизнесмен свою вину не признал.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время Бойко-Великий - руководитель и основной владелец ОАО "Вашъ финансовый попечитель" (принадлежит 46,47% доли в уставном капитале компании). Он также входит в совет директоров АО "Русское молоко" (на 33,34% принадлежит ОАО "Вашъ финансовый попечитель") и является совладельцем ООО "Стройинвест-3".