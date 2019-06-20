Сергей Собянин открыл еще четыре новых станции метро

В столичном метро открылись новые станции: "Коммунарка", "Ольховая", "Прокшино" и "Филатов луг". Мэр Сергей Собянин назвал это важнейшим проектом развития новой Москвы. Жители самых отдаленных окраин теперь смогут добраться до центра за 45 минут.

"Так сложилось, что в новой Москве не было ни железных дорог, ни метро, - отметил глава города. - В то же время здесь постепенно вырастает новый город: кто-то приезжает сюда на дачи, а кто-то на работу. Постепенно мы улучшаем транспортную доступность этой территории". Еще в 2016 году Сокольническую линию довели до "Румянцево" и "Саларьево", теперь тут появилось еще четыре станции.

С инженерной точки зрения этот участок метро уникален, объяснил заместитель управляющего компании-подрядчика Федор Арефьев. Одна часть его идет под землей, а вторая - прямо вдоль автомобильной магистрали, связывающей Киевское шоссе с Калужским. При этом пути метро накрыты навесом: зимой не придется чистить снег с рельсов. Когда едешь в поезде, такое ощущение, что ты летишь по крайнему левому ряду. Но даже если на дороге будут пробки, тебе они во всех смыслах окажутся побоку.

Самые необычные станции здесь - "Ольховая" и "Коммунарка". Первую из них строили рядом с автомобильным тоннелем. Наверху разбили современный парк. А на "Коммунарке" оставили задел под пересадку на перспективную ветку. Работать здесь было чрезвычайно сложно. Местность эта болотистая, пришлось ставить 30 мощных насосов, чтобы осушить участок под метро. Несмотря на определенные трудности, удалось построить не только переход, но и некоторые конструкции будущей пересадочной станции. Сейчас это все законсервировано. Когда новое метро начнут строить, не придется копать на автодороге. Строителям будет достаточно вырыть котлован в стороне и под землей подойти к станции.

Все новые станции строили по большому счету в чистом поле. Когда подрядчики сюда пришли, вокруг еще только-только начали строиться, а сейчас кое-где в новостройках продают квартиры. "Метро сделали, что называется, на перспективу, - сказал первый заместитель главы департамента строительства Петр Аксенов. - Это сверхсовременный подход. Сначала транспортная инфраструктура - потом жилье". Рядом со станциями - автобусные остановки и парковки. Подходы к метро замостили, скоро поставят современные палатки с едой и напитками.

На "Коммунарке" метро в новой Москве не закончится. На "красной" ветке, как уже писала "РГ", запланирована еще одна станция - "Новомосковская". Кроме того, в сторону Троицка пойдет новая радиальная линия, от будущей станции Большого кольца "Улица Новаторов".