Уличные мошенники стали выдавать себя за юристов, врачей и кладоискателей

Стоит москвичу выйти из популярной станции метро или железнодорожного вокзала, как его окружают предложениями всевозможных услуг и товаров - обе­щают бесплатную юридическую помощь, излечение от хронических болезней, предлагают купить телефон со скидкой или даже монету времен XVIII века. Последняя история на днях приключилась с корреспондентом "РГ" - прямо на Тверской ко мне подошел приезжий из Средней Азии в потертой робе и предложил обменять старинную монету на "сколько не жалко".

Строители с большой дороги

Впрочем, сначала работяга спросил, русские ли это монеты? Профиль императрицы-самодержицы Анны Иоанновны, как было написано на одной монете, и изображение Николая II на второй сомнений не оставляли. Получив утвердительный ответ, делец задал мне еще пару вопросов о том, сколько находки могут стоить и как узнать их стоимость, а в конце прямо предложил купить это сокровище здесь и сейчас.

"Мы тут с ребятами на стройке работаем, нашли в земле на метровой глубине - хотим обменять их на еду", - жалостливо говорил парнишка. Я извинился и пошел дальше, поскольку давно усвоил, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Впрочем, мысли о том, не упустил ли я свой единственный шанс стать обладателем московской квартиры, не покидали меня еще минут десять.

А потом простейший поиск в интернете расставил все по местам. Стоило ввести в поисковике фразу "на улице предложили", как система тут же добавила "купить старинные монеты". Это значит, что таких запросов было тысячи по всей стране. А за ними - тысячи обманутых людей, которые оставили в Сети не только запросы, но и истории. Они оказались весьма разнообразными - промышляют продажей якобы старинных монет не только приезжие строители, но интеллигентного вида пенсионеры, алкоголики, молодые псевдоколлекционеры и многие другие.

Рассказы тоже разные - одни нашли старые деньги на даче, разбирая чердак, другие откопали настоящий клад, третьи распродают прабабушкино наследство… Но итог всегда один - доверчивые люди отдают за монету несколько сотен, а то и тысяч рублей, а после узнают, что это банальная подделка, цена которой 100 рублей.

"Предлагают часто не просто старинные монеты, но и якобы золотые или серебряные - и внешне они действительно могут быть похожи, - делится своим опытом с "РГ" врио начальника отдела ОМВД России по Бутырскому району Москвы Григорий Марченков. - Мошенники обычно хорошо понимают психологию, внимательно выбирают жертву и подходят к неслучайным людям. Главная защита здесь - не разговаривать с такими людьми и просто уходить. Ничего и никогда на улице не бывает бесплатно".

Марченков добавляет, что монеты - не единственный вид такого мошенничества. Часто предлагают купить, к примеру, смартфоны - за якобы новый айфон, который в магазине стоит 70 тысяч рублей, просят всего 10. Молодые люди, мечтающие о крутом мобильнике, поддаются соблазну и в итоге становятся обладателями китайской копии, которая в реальности стоит тысяч пять и может вообще не работать.

Избавление от долгов

Если с товарами все более-менее понятно - покупать на улице ничего не стоит, то с мошенническими услугами все сложнее. Сколько раз, выходя из метро, вы слышали зазывал с мегафонами? "Просрочили кредит? Замучили звонками коллекторы? Не платят зарплату? Наши адвокаты решат вашу проблему!" - одна из стандартных речовок.

Стоит подойти к такому зазывале, как вас тут же проводят в офис, где попросят подождать адвоката, который проконсультирует бесплатно. Заканчиваются такие консультации подписанием договора юридической помощи, по которому за банальное составление иска в суд с вас попросят несколько десятков тысяч рублей.

Чаще всего фейковые юристы предлагают гарантированно "закрыть" кредиты, обещают пенсионерам вдвое увеличить пенсию и тому подобные вещи, звучащие привлекательно, но никакого отношения к реальности не имеют. При этом по закону реклама адвокатских услуг сильно ограничена, объясняет "РГ" председатель коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго.

"Адвокат, рассказывая о себе, не имеет права гарантировать результат, утверждать, что он лучший защитник по уголовным или другим делам, использовать зазывал у метро, печатать листовки с рекламой своих услуг и так далее, - подчеркивает он. - Я уже молчу о том, что квалифицированные юристы в принципе находят клиентов по другим каналам - в первую очередь благодаря отзывам о своей работе и репутации. Сидеть в каморках у метро и нанимать зазывал профессионалы не будут".

Так что в реальности зазывалы приведут вас не к опытному юристу, а порой к человеку вообще без образования. Корчаго говорит, что нередко в таких ситуациях людям еще и навязывают кредиты, после чего жертвы мошенников остаются без юридической помощи, но с новыми долгами.

И тебя вылечим

Стать жертвой мошенничества можно не только в попытке быстро разбогатеть, но и в стремлении позаботиться о своем здоровье. У метро нередко стоят люди, раздающие листовки о бесплатном обследовании.

На деле такая диагностика может привести к тому, что у пациента "найдут" массу опасных заболеваний и порекомендуют взять кредит, с помощью которого только и можно остаться в живых.

В Сети есть истории, когда женщин так обманывают даже в салонах красоты - приглашают на бесплатные омолаживающие процедуры, а после вводят в ступор рассказами о быстро стареющей и больной коже, спасти которую сможет только уникальная заморская косметика. Дорого? А мы вам предложим кредит, вот уже и бумаги готовы, осталось только подписать…

Кстати

В группе риска - все

Вопреки расхожему мнению в лапы мошенников попадают не только доверчивые пенсионеры, но и студенты и офисные работники. Желание получить что-то даром и страх за свое здоровье характерны для всех, и мошенники прекрасно это знают. Поэтому никаких сделок, которые начинаются на улице, не стоит допускать в принципе - в лучшем случае останетесь без денег.