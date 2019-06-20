Воду начали раздавать на наземных станциях метро и МЦК

В Москве из-за жаркой погоды пассажирам четырех станций Московского центрального кольца (МЦК) и на всех наземных станциях метро предлагают питьевую воду. Об этом метрополитен сообщил в четверг в своем микроблоге в Twitter.

Бутылки с водой можно получить у сотрудников метрополитена на станциях МЦК - "Окружная", "Панфиловская", "Стрешнево" и "Автозаводская" и на всех наземных станциях метро.

Выдавать воду пассажирам начинают, если температура на станциях и в поездах поднимается выше нормы в +28 градусов и держится на таком уровне в течение полутора часов.

Ранее синоптики сообщали, что 20 июня в Москве сохранится жаркая погода до плюс 30 градусов, осадков не ожидается.