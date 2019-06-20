Воду начали раздавать на наземных станциях метро и МЦК

Новости

Глава МВД Великобритании выбыл из борьбы за пост премьера 15:52
Порядок предоставления гражданства беженцам с Украины пересмотрят 15:45
Путин об ответственности врачей: Нужно выработать систему отчетности 15:44
В Башкирии школьник проткнул живот, перелезая через забор 15:44
Путин поручил проработать ветеранский статус ополченцев Дагестана 15:43
Путин ответил на вопрос про объединение с Беларусью 15:41
Трансляции XVI Международного конкурса им. Чайковского посмотрели 3 миллиона человек 15:40
Путин: Проблема фейковых новостей становится все более острой 15:38
Названы комментаторы на игру Кубка "Матч Премьер" "Спартак" - ЦСКА 15:35
Президент: Законом о неуважении к власти нельзя злоупотреблять 15:32
Из финала "Игры престолов" вырезали лучшую сцену 15:30
Предприниматель из Пензы пожаловался на внеплановые проверки бизнеса 15:22
В Новосибирске полицейский получил срок за избиение задержанного 15:21
В московском метро заменят все устаревшие турникеты к 15 июля 15:14
"Манчестер Сити" продлил контракт с Зинченко 15:03
СК проверит мэрию после жалобы Путину на нехватку школ в Красноярске 15:01
Создатель "Чернобыля" объяснил несоответствия с историческими фактами 15:00
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП 14:59
Путин заявил, что "экономистов 90-х" у власти нет 14:57
"Матч ТВ" покажет Европейские игры-2019 14:53
Северный флот испытал гигантскую подлодку 14:51
СК начал проверку после жалобы омича президенту на мусорную реформу 14:45
В Ленобласти на трассе "Скандинавия" обрушилась горная порода 14:43
"Хочу жениться на Кате": Где нужно загадывать желания в Петербурге 14:40
Калужанам, пожаловавшимся Путину на жилищные условия, дадут квартиры 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 14:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Воду начали раздавать на наземных станциях метро и МЦК

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве из-за жаркой погоды пассажирам четырех станций Московского центрального кольца (МЦК) и на всех наземных станциях метро предлагают питьевую воду. Об этом метрополитен сообщил в четверг в своем микроблоге в Twitter.

Фото: Сергей Бабкин/РГ
Сергей Собянин открыл еще четыре новых станции метро

Бутылки с водой можно получить у сотрудников метрополитена на станциях МЦК - "Окружная", "Панфиловская", "Стрешнево" и "Автозаводская" и на всех наземных станциях метро.

Выдавать воду пассажирам начинают, если температура на станциях и в поездах поднимается выше нормы в +28 градусов и держится на таком уровне в течение полутора часов.

Ранее синоптики сообщали, что 20 июня в Москве сохранится жаркая погода до плюс 30 градусов, осадков не ожидается.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов