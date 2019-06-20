Предприниматель из Пензы пожаловался на внеплановые проверки бизнеса

Внеплановых проверок стало гораздо больше. Об этом президенту в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" сообщил 32-летний предприниматель из Пензы Николай Кузяков.

Он развивает семейный бизнес, занимается производством печений и сладостей, которые экспортируются в страны СНГ и Китай. На предприятии в селе Засечное создано несколько сотен рабочих мест для местных жителей.

- Только на прошлой неделе у нас прошло три проверки. Пусть проверяют, но ведут себя как наставники, как помощники. Как бы сделать так, чтобы надзорные органы не штрафовали, а помогали развивать бизнес? - обратился Николай Кузяков к президенту.

Владимир Путин отметил, что количество внеплановых проверок надзорными органами уменьшилось на 11 процентов.

- Как сделать так, чтобы они были не менторами, а помощниками? Вы правы, мы к этому и стремимся. На это и настраиваем проверяющие организации. А чтобы обеспечить дополнительный контроль, есть ряд мер, в том числе - зеркальный реестр: проверяемые также будут вести реестр проверяющих. Вся эта информация будет стекаться в прокуратуру, - ответил глава РФ.

При этом он отметил, что надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса продлили.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"