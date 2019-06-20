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20.06.2019 16:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жители Оренбуржья попросили взять на контроль ремонт сельской школы

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Власти Оренбуржья пообещали отремонтировать школу в селе Трудовом. С  вопросом о том, когда здание будет приведено в порядок, местные жители обратились на "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным.

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Обращение от сельчан глава государства увидел на мониторе в студии. Люди пожаловались на то, что здание сельской школы не ремонтируют уже 50 лет. Владимир Путин адресовал этот вопрос губернатору области.

В пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья "РГ" рассказали, что в регионе название Трудовое носят два села: в Ташлинском и Соль-Илецком районах. Если состояние школы в Ташлинском районе не вызывает вопросов, то школа в Соль-Илецком районе действительно давно нуждается в ремонте. Здание построено в 1969 году.

В правительстве заверили, что обновления сельчанам осталось ждать недолго. Ремонтные работы уже запланированы.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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