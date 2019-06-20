Руководство "Дома радужного детства", возведенного на грант президента и пожертвования, бьет тревогу: первый в Западной Сибири хоспис для круглосуточного бесплатного пребывания тяжелобольных детей, причем вместе с родителями, из-за дефицита средств не может полноценно осуществлять свою миссию.

- Четвертый набор пациентов находится под большим вопросом, - сообщил "РГ" руководитель благотворительного центра "Радуга" Валерий Евстигнеев. - Проект, как и во всем мире, осуществляется за счет пожертвований. Для того чтобы держаться на плаву, требуется 1,5 млн рублей. Наши спонсоры перечисляют менее половины.

Детский хоспис в Омске создавали по европейским стандартам. Каждый курс рассчитан на 15 семей, продолжается 3-5 недель. Предполагает врачебный уход за ребенком, процедуры, консультации, психологическую помощь матери. Плюс комфортные условия проживания с шестиразовым питанием. Помощь таким учреждениям нередко оказывают региональные власти. Так, в Москве, Самаре бюджет берет на себя коммуналку и налоги, на которые приходится 20 процентов расходов клиники. Еще один вариант поддержки - узкие специалисты, которых выделяют паллиативным клиникам бюджетные учреждения.

- С подобной просьбой мы обратились в минздрав Омской области, - говорит Валерий Евстигнеев. - Речь шла о неврологе, гастроэнтерологе, логопеде-дефектологе, которые могли бы уделить смертельно больным детям два-три часа раз в неделю. Ни ответа, ни привета.

Помощь может выражаться и в информационной поддержке. Например, если данные о хосписе разместят на официальном региональном портале, уровень доверия к учреждению сразу возрастет. А это возможность привлечь внимание крупных спонсоров. Но и такое предложение "зависло". Сегодня в очереди в "Дом радужного детства" более 120 омских семей, которым крайне требуется паллиативная помощь.