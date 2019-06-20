Как распоряжаются господдержкой начинающие омские предприниматели

Гранты начинающим предпринимателям в Омске предоставляют три года, и за это время лишь четыре поддержанных проекта было закрыто, да и то по причинам, не связанным с их состоятельностью. Авторы остальных развивают свой молодой бизнес и строят новые планы.

На средства гранта Татьяна Зайцева открыла ателье по пошиву экосумок, авосек и аксессуаров с индивидуальным дизайном. Фото: Сергей Мельников

В прошлом году бюджетные вложения в омские стартапы превысили четыре миллиона рублей (в два с половиной раза больше, чем в 2017-м). Размеры грантов составили 200-600 тысяч рублей. Возвращать эти деньги авторам проектов не надо. Однако эффективность расходования средств периодически проверяют специалисты департамента экономической политики мэрии Омска.

По словам начинающих предпринимателей, если бы не господдержка, многие из них вряд ли взялись за новое дело.

- Мы выиграли четыреста тысяч рублей и купили 12-игольную швейную машину, оверлок и парогенератор. Открыли ателье по пошиву экосумок, авосек и аксессуаров с индивидуальным дизайном. Простые, симпатичные, компактные, они прослужат не менее двух лет и смогут заменить сотни полиэтиленовых пакетов. В результате станет меньше неразлагаемых, приносящих вред природе отходов, - сообщила корреспонденту "РГ" автор проекта Татьяна Зайцева.

Проект рассчитан на молодежь до тридцати лет, которая бережно относится к экологии, а также на активное сотрудничество с детскими учреждениями, крупными ретейлинговыми сетями. В планах - расширить ассортимент за счет подростковых рюкзаков из экокожи.

Поддержку проекту оказали не только городские власти, но и региональный бизнес-инкубатор, который предоставил молодому предпринимателю офис на выгодных условиях аренды. Правда, для этого Татьяне Зайцевой тоже пришлось выиграть конкурс.

Стоит сказать, что с каждым годом интерес молодежи к грантовой поддержке растет, и конкурс уже превышает пять человек на место. Из 65 заявок эксперты отобрали двенадцать - наиболее продуманные и обоснованные проекты, предполагающие собственные вложения, создание рабочих мест, социальную ответственность. Татьяна Зайцева, например, устраивает общественные акции по сбору отработанных батареек.

Еще один грантополучатель, открывший салон красоты, раз в месяц проводит акцию "Поможем детям". В этот день клиентам предлагают услуги в обмен на детские вещи, игрушки, книжки. А все собранное передают в детские дома и интернаты.

- Грант изменил мою жизнь, - признается выпускница омского педуниверситета Елена Федорова. - Всегда мечтала открыть свой салон, и оказалось, что это вполне реально. Работаю уже несколько месяцев. При грамотной ценовой политике системе бонусов и скидок вполне можно вписаться в конкурентный рынок услуг.

На бюджетные деньги (203 тысячи рублей) молодая предпринимательница приобрела оборудование, мебель, даже телевизор и кофемашину. Эксперты такой выбор одобрили, поскольку, защищая проект, автор их убедила, что для клиентов это важно.

Анастасия Кравченко открыла на левобережье логопедический центр, в который уже выстраиваются очереди. В штат она набрала опытных специалистов, педагогов, а в работе использует самые передовые методики. К тому же ниша для новой деятельности оказалась свободной. Выделенные деньги - 391 тысячу рублей - предпринимательница вложила в покупку оборудования, мебели, оплату расходов, связанных с регистрацией бизнеса.

- Сначала мы работали с малышами двух-четырех лет, но оказалось, что наши услуги востребованы и у ребятишек постарше, - пояснила Анастасия. - Кто-то страдает задержкой речи, кому-то нужна коррекция, кто-то из-за психологических особенностей не готов идти в детский сад, школу. Наши методики позволяют с этим справиться. Мы проводим индивидуальные и групповые занятия, применяем музыкотерапию, развивающие игры, рисование и даже актерское мастерство. А чтобы родители могли наблюдать за процессом обучения малышей, в холле установили видеооборудование.

Центр, открытый в марте этого года, принял уже более ста детей, и сорок процентов из них завершили обучение. Взрослые результатами довольны.

- За четыре месяца внук сильно изменился, - сообщила корреспонденту "РГ" бабушка трехлетнего Платона. - Ребенок стал гораздо общительнее, начал говорить развернутыми фразами, даже петь. Научился внимательно слушать, уверенно двигаться. Стал спокойнее и уравновешеннее.

Тем временем Анастасия Кравченко уже думает о расширении центра, чтобы формировать группы по восемь-десять человек, а также открыть сенсорную комнату.

- Мы поможем найти подходящее помещение, - пообещал замначальника управления промышленности, инвестиций, инноваций и предпринимательства городского департамента экономической политики Владимир Дорохин. - Наша задача - помочь деловой молодежи крепко встать на ноги, не терять интереса к новой деятельности, расширить штат. Поэтому мы внимательно следим за нашими дебютантами, и, если у них возникают проблемы, подключаемся к решению. А на сайте администрации города в рамках проекта "Электронная площадка "Омский экономический союз" размещаем информацию о предпринимателях, которые заинтересованы в продвижении своих товаров и услуг.

Многие молодые предприниматели специально открывают детские клубы, центры с расчетом на собственных детей, на возможность всегда быть с ними рядом. Берутся за производство недорогой детской одежды, игрушек, открывают контактные зоопарки, кулинарные кружки, подростковые мото- и спортклубы.

В ближайшее время в Омске объявят очередной конкурс на предоставление грантовой поддержки стартапам.