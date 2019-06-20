Новая тенденция - старшеклассники рвутся в стройотряды. Омское студенческое движение - одно из самых сильных в стране, привлекает школяров. И им идут навстречу.

Пожелание возродить традиции скаутов и пионерии высказали школьники - победители трудового семестра. Мы их услышали, заявились на федеральный грант. И выиграли конкурс по организации летней занятости, - сообщил "РГ" руководитель штаба студенческих отрядов СФО Алексей Потейко. Желание поработать в бойцовке ССО нынешним летом уже выразили три тысячи юных омичей в возрасте 14-17 лет. Но на самом деле их гораздо больше.

- Омские стройотряды где только не трудятся - на Дальнем Востоке, в Сочи, на космодроме Плесецк. Нам пока такие объекты не доверяют, но даже сесть в этот поезд уже считается очень престижным, - пояснила десятиклассница Юлия Позднякова. - К тому же ССО - это не только возможность заработать на карманные расходы, но и проявить себя, найти хороших друзей, сделать жизнь интересней.

Заработки школьников в бойцовках составят от 3,5 до 15 тысяч рублей в месяц в зависимости от возраста и обязанностей

Команды школяров будут задействованы на благоустройстве и озеленении улиц, организации работы дворовых детских клубов. Сейчас стройотрядовцы ведут переговоры с почтой, которой в период летних отпусков также требуются помощники.

Штабисты считают, что проект поможет решить проблему ограниченности рабочих мест для подростков.

- Основные общественные ставки выделялись по линии муниципалитетов, которые со временем начали на школьниках экономить, - поясняет Алексей Потейко. - Омск, например, относительно 2014 года сократил квоту для подростков в семь раз. Если прежде каждая школа имела отряд в 20-25 человек, то теперь возможность поработать летом есть только у двух-трех старшеклассников. И мы, возможно не сразу, но хотим вернуть утраченные позиции.

- В школах должны быть команды лидеров, волонтеров, заводил, за которыми будут тянуться все остальные. Практика стройотрядов показывает, что ребята, прошедшие ее, активно включаются в социальную жизнь общества, быстрее взрослеют, более осознанно делают выбор профессии, знают цену деньгам, - дополняет автор проекта Евгения Семеренко. - И у родителей сердце на месте, когда ребенок в отряде.

Заработки школьников в бойцовках составят от 3,5 до 15 тысяч рублей в месяц в зависимости от возраста и обязанностей. Чтобы стимулировать работодателей, центры занятости за каждого школьника выплатят компенсации в размере 1200 рублей.

Между тем

В Омске открылся колл-центр Российских студенческих отрядов. Цель проекта, осуществляемого на средства Президентского гранта, информирование, консультирование, контроль за соблюдением прав студентов и школьников, которые получают первый трудовой опыт. С наступлением лета операторы принимают 50 звонков в день. В рейтинге частых вопросов, которые задают ребята и родители, - о правилах трудоустройства, увольнения, оплаты, режима труда, отдыха, безопасности. Звонок на номер 8-800-770-01-17 - бесплатный.