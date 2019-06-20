СК проверит мэрию после жалобы Путину на нехватку школ в Красноярске

СК России начал доследственную проверку по жалобе жительницы Красноярска Ксении Бессоновой, рассказавшей в ходе прямой линии с президентом РФ о нехватке детских садов, школ и парков на территории микрорайона Солнечный. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Информацию подтвердили и в следственном комитете Красноярского края.

- Жительница Красноярска, в частности, сообщила, что муниципальная земля, выделенная микрорайону под парки и скверы, отдана муниципалитетом застройщикам под жилье. По этому факту СК начал проверку в отношении администрации города, - сообщила "РГ" помощник руководителя СУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

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