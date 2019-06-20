В Хакасии напавшего на журналиста чиновника заподозрили в махинациях

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на тележурналиста, стал фигурантом нового уголовного дела.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по республике, Зайцев и группа неустановленных лиц подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, земельный участок, предназначенный под строительство полигона ТБО, глава района, пользуясь служебным положением, оформил на своего знакомого, а тот, передал его в дар третьему лицу. У нового собственника администрация района арендовала земельный участок с 2010 по 2017 годы, а затем, заплатив пять млн рублей, выкупила. То есть фактически вернула право собственности на землю, которая и прежде принадлежала муниципалитету.

По мнению следователей, в результате реализации этой схемы районная казна недосчиталась шести миллионов рублей.

Получить комментарий подозреваемого пока не удалось.