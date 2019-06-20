Дачу Ахматовой передадут в собственность Петербурга

Власти Петербурга добились передачи в городскую собственность легендарной дачи Анны Ахматовой в поселке Комарово. Ранее знаменитую "зеленую будку" чуть было не выставили на торги.

Как отмечают в пресс-службе Смольного, переговоры с Росимуществом, на балансе которого находится дача, были инициированы врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

Росимущество согласилось с аргументами городских властей о необходимости сохранения дачи Ахматовой. Сейчас межрегиональному территориальному управлению Росимущества поручено подготовить документы о передаче строения в городскую собственность. В дальнейшем дачу собираются предоставить в пользование городскому Союзу писателей.

Учитывая, что содержание объекта потребует определенных средств, в комитете по управлению городского имущества намерены предоставить организации льготы, чтобы "зеленая будка" не стала для Союза писателей непосильным бременем.

Стоит отметить, что 23 июня будет отмечаться 130-летие со дня рождения Анны Ахматовой.