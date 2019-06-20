На Конкурсе Чайковского начались прослушивания духовых инструментов

Нынешний XVI Международный музыкальный конкурс им. П.И. Чайковского стал действительно особенным. Впервые после 1966 года в программе появились новые дисциплины. Духовые инструменты, без которых невозможно представить симфонического оркестра, более полувека ждали своего часа и с этого года, наконец, могут встать на один пьедестал почета крупнейшего международного конкурса наряду с пианистами и скрипачами.

Прослушивания первого тура "Деревянных духовых инструментов" начались в свежепостроенном концертном зале "Репино", расположенном в курортном районе Петербурга. Уютный, обшитый деревом, больше похожий на храм, чем на филармонию, зал сам по себе создал удивительно домашнюю и располагающую атмосферу, в которой и слушателям, и выступающим было легко и свободно. Открыть первые в истории прослушивания духовых, согласно жребию. выпало гобою, одному из любимых инструментов Петра Ильича (достаточно вспомнить проникновенное соло из второй части его Четвертой симфонии). Немецкий музыкант Юри Валлентин сразу задал высочайшую планку, безупречно показав себя и в старинном (Фантазия № 2 для гобоя соло Г.Ф. Телеманна), и в современном (Секвенция VII Л. Берио) репертуаре. В сложнейшей современной пьесе итальянского авангардиста Юри великолепно разыграл драматический диалог, показав чудеса техники и создав иллюзию звучания гобоя как двухголосного инструмента. Достойную оппозицию дебютанту составил выступивший следом российский гобоист Эмиль Мирославский, представивший иной гобой, более ясный, звонкий с металлическими тембровыми красками. В его программе Телеманн соседствовал с эксцентричным Этюдом № 2 Хайнца Холлигера, сыгранного как сценка из современного абсурдистского театра.

Всего в первый день у духовых свою программу представили 15 человек (выступление американского гобоиста Макса Даниэля Блэра было перенесено на третий день) разных возрастных категорий (самому младшему участнику, корейской флейтистке Ким Сейхуйон, исполнилось 17 лет, а шведскому фаготисту Себастьану Уно Стевенссону - 32), разных школ и техник (прежде всего, Россия, Франция, Германия). Было довольно увлекательно наблюдать, как, например, Телеманн из барочного развернутого высказывания превращался почти в восточную лирическую песню (выступавшая ближе к концу дня кореянка Суйюн Йун), или озорной фаготовый концерт Моцарта разукрашивался романтическими, почти трагическими красками (корейский фаготист Йон Хо Ли). Барочная музыка составила, наверное, наибольшую трудность в интерпретации (и это вполне предсказуемо), поскольку в современных школах акцент больше делается на технике. Например, кореянка Ким Сейхуйон сольную флейтовую партиту Баха недоуменно сыграла как романтический этюд, с большим удовольствием потом "вырвавшись" на просторы виртуозного Концертного аллегро № 1 В. Цыбина. Мариинская флейтистка София Виланд перевела и Баха, и Цабеля больше в земное измерение, отчасти пожертвовав красотой звука ради драматического накала.

Ярким и запоминающимся получился финал первого дня. Кларнетист Антон Мойсеенко (Белоруссия-Россия) свою программу (Моцарт, Чайковский, Стравинский) выстроил как единый опус, со своей драматургией, двигавшейся от райских высей до ироничной скоморошины. В трех сольных кларнетовых пьесах Стравинского (обязательное произведение в первом туре), Антон показал диалог Игоря Федоровича не только с фольклором (буквально "спев" первый протяжный номер), но и со всей классической традицией. Почти хореографическая пластика в игре, тонкость и виртуозность молодого артиста вызвали горячую симпатию в зале, устроившем искренние овации.

Впереди у духовиков еще два дня прослушиваний, но уже сегодня ясно, что задача перед жюри будет стоять непростая. Ведь выбор будет стоять между разными инструментами, весьма значительно отличающимися по технике и по тембру, так что интрига вечера пятницы обещает быть напряженной!