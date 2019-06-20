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20.06.2019 14:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Хочу жениться на Кате": Где нужно загадывать желания в Петербурге

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Санкт-Петербурге произошла удивительная история - нашелся человек, который несколько лет назад оставил на Банковском мосту записку с желанием. Говорит, что желание сбылось.

Записку, написанную ручкой на прямоугольном кусочке бумаги, обнародовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Фото: Пресс-служба КГИОП
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Дело в том, что с грифонами на Банковском мосту связано немало поверий. В частности, люди оставляли здесь записки с желаниями в надежде на то, что изваяния помогут им сбыться. Во время недавнего демонтажа и реставрации было найдено много таких посланий, некоторые сохранились достаточно хорошо, чтобы их можно было прочесть. Одну из записок Александр Беглов опубликовал на свой странице в соцсетях: "Питер! Ты супер! Я очень хочу, чтобы мы с Катей поженились и были счастливы!".

"Интересно узнать, как сложилась судьба авторов. Поженились ли с Катей? - прокомментировал свой пост градоначальник. - Друзья, поделитесь записью, давайте проверим теорию пяти рукопожатий".

Этим постом поделились полторы сотни человек. И уже через час с небольшим герой нашелся. "Не может быть, это мой почерк. Годиков семь-восемь назад. Сбылось!", - написал Игорь Плотников.

Напомним, Банковский мост через канал Грибоедова был открыт вчера после двухлетнего капитального ремонта. Впервые за почти двести лет были отреставрированы украшающие его грифоны.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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