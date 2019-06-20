"Хочу жениться на Кате": Где нужно загадывать желания в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла удивительная история - нашелся человек, который несколько лет назад оставил на Банковском мосту записку с желанием. Говорит, что желание сбылось.

Записку, написанную ручкой на прямоугольном кусочке бумаги, обнародовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Дело в том, что с грифонами на Банковском мосту связано немало поверий. В частности, люди оставляли здесь записки с желаниями в надежде на то, что изваяния помогут им сбыться. Во время недавнего демонтажа и реставрации было найдено много таких посланий, некоторые сохранились достаточно хорошо, чтобы их можно было прочесть. Одну из записок Александр Беглов опубликовал на свой странице в соцсетях: "Питер! Ты супер! Я очень хочу, чтобы мы с Катей поженились и были счастливы!".

"Интересно узнать, как сложилась судьба авторов. Поженились ли с Катей? - прокомментировал свой пост градоначальник. - Друзья, поделитесь записью, давайте проверим теорию пяти рукопожатий".

Этим постом поделились полторы сотни человек. И уже через час с небольшим герой нашелся. "Не может быть, это мой почерк. Годиков семь-восемь назад. Сбылось!", - написал Игорь Плотников.

Напомним, Банковский мост через канал Грибоедова был открыт вчера после двухлетнего капитального ремонта. Впервые за почти двести лет были отреставрированы украшающие его грифоны.