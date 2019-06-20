Путин сказал, на сколько должна вырасти зарплата пожарного

МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос пожарного из Калининградской области.

- Когда поднимут зарплаты пожарным? - спросил у главы государства Станислав Таукачикас из города Светлый. - Сейчас зарплата у нас - 12-16 тысяч рублей. Приходится работать на двух-трех работах. Из-за этого рушатся семьи. А в области много пожаров.

- Да, в МЧС сложилась не самая лучшая ситуация, потому что там есть люди в погонах, которые получают больше, а гражданский персонал - меньше, - отметил Владимир Путин. - Решение принято, будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам МЧС. И на следующий год предусмотрены средства. Зарплата у звонившего должна вырасти где-то до 23 тысяч.

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