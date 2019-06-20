Смольный рассмотрит инициативы инвесторов по созданию спортплощадок

Власти Северной столицы рассмотрят опыт создания детских спортивных площадок при школах за счет инвесторов. Соответствующее поручение дал врио губернатора Петербурга Александр Беглов по итогам "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, во время "прямой линии" представители некоммерческой организации поделились своим опытом создания крытых футбольных манежей при школах и предложили распространить эту инициативу на крупные города, в том числе и Петербург.

В Петербурге со спортплощадками у школ проблем нет. Как сообщает пресс-служба Смольного, сейчас в образовательных учреждениях города есть 567 пришкольных стадионов, 258 тренажерных залов, 137 залов для занятий лечебной физкультурой, а также 51 бассейн.

Также во многих дворах имеются спортивные площадки, они имеют статус муниципальных.

В Смольном отмечают, что городские власти готовы рассмотреть предложения инвесторов, касающиеся спортивных объектов при условии, что предложенные проекты будут отвечать всем требованиям безопасности и санитарным нормам.