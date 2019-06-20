В Петербурге идут выступления виолончелистов на конкурсе Чайковского

Второй день прослушиваний первого тура закончился аплодисментами публики и жюри последнему участнику этого дня - американцу Златомиру Фангу, который завершил свое выступление исполнением пяти пьес на народные темы Сулхана Цинцадзе для виолончели и фортепиано. Сочинение классика грузинской музыки увлекло всех - несмотря на усталость и поздний вечер музыканта вызывали дважды.

Помимо обязательной пьесы Петра Чайковского Pezzo Capriccioso, двух частей из сюиты №3 Иоганна Себастьяна Баха и каприса №9 Карло Альфредо Пиатти (еще ни разу не звучавшего на конкурсе и исполненного с юмором, что заставило улыбнуться членов жюри, изрядно уставших к концу дня после прослушивания девяти конкурсантов) Златомир включил в программу несколько разностильных пьес вместо сонаты - поэму Александра Скрябина сочинение 32, № 1 в обработке Григория Пятигорского, контрастирующее ей атональное сочинение современного американского композитора Эллиота Катера Figment ("Фикция") № 1 для виолончели соло и пьесы Цинцадзе. В завершении дня такая программа была интригующей и освежила восприятие. Грамотно подобранные произведения позволили музыканту продемонстрировать весь арсенал своих технических возможностей, понимание стиля и владение красивым звуком - от густого, сильного, но мягкого в пьесе Чайковского до полной неги кантилены и истаивающего звука в поэме Скрябина, но также владение и "некрасивым" звуком (раз того требует замысел автора) - резким, скрипучим, отрывистым в "Фикции" № 1 Катера.

После насыщенного дня, в течение которого выступили девять музыкантов из России, Японии (целых три участника), Израиля, Южной Кореи, Германии, Норвегии, США, народные мелодии, пение виолончели, звучащей как красивый мужской голос без излишнего пафоса, просто, но сердечно и выразительно (при том, что в пьесах Цинцадзе достаточно много разнотембровых приемов, штрихов), произвели впечатление глотка свежей воды.

Три представителя Страны восходящего солнца (двое из которых, Митияки Уэно и Харума Сато, имеют немецкую школу, а Мизуно Юя учится в Будапеште) мастерски справились и с Бахом, и с сонатами Прокофьева, Бриттена, Дебюсси. Уэно дополнил свою программу сюитой Гаспара Кассадо, исполненной с испанским темпераментом.

Трое из девяти конкурсантов участвуют в конкурсе Чайковского во второй раз - это россиянин Иван Сендецкий, японец Митияки Уэно и норвежка Сандра Лид Хага. В ответ на вопрос, чего ждут они от этого конкурса, музыканты, не сговариваясь, ответили, что просто хотели поделиться своей музыкой и показать, чего достигли за прошедшие четыре года. Для тех, кто помнит их выступление на прошлом конкурсе, очевидно, что они демонстрируют сегодня другой уровень игры и понимания.

Сендецкий имеет явное лирическое дарование - более меланхолическим, нежели трагическим, звучал у него Чайковский в обязательном Pezzo Capriccioso, более медленный темп в шестом каприсе Пиатти добавил лиричности и в эту виртуозную пьесу и заставил слушать хитросплетения многоголосия более внимательно и почти с удивлением. В качестве крупной формы музыкант взял "Итальянскую сюиту" из балета "Пульчинелла" Игоря Стравинского в переложении для виолончели Пятигорского, где оказались уместны и легкость звука, и способность музыканта передать стилистическую игру. За исполнение этого сочинения Сендецкий был вызван аплодисментами на сцену дважды. Вообще в программе второго дня конкурса несколько музыкантов играли переложения для виолончели сочинений для других инструментов - помимо Стравинского и Скрябина прозвучала также скрипичная соната Сезара Франка (Сандра Лид Хага).

Странным показался выбор виолончельной сонаты Фредерика Шопена участницей из Израиля Элей Коэн Вейссерт - не выигрышная и не характерная ни для виолончели, ни для композитора. Почти 30-минутная соната прозвучала скучно, казалось, она вся была сыграна на forte. Исполненная первой в программе участницы, она наложила отпечаток на восприятие и остальных произведений, в том числе сюиты Баха, сыгранной как этюд и тем же звуком, что и Шопен.

Очень красивый голос имеет виолончель кореянки Ли Чонхэн - немного носовой саксофонный, но яркий и мягкий во всех регистрах. Конкурсантка прекрасно владеет звуком этого инструмента - ее пиано было завораживающим. В атмосферной сонате Франсиса Пуленка просто царило звуковое гурманство.

Первый тур виолончелистов перешагнул через экватор, и конкурс начинает вызывать все больше ответной реакции в зале. Сегодня аплодисменты были более открытыми и настойчивыми, раздавались и крики "Браво!", у слушателей появились свои фавориты. Совпадет ли мнение публики и жюри, скоро узнаем. Нам предстоит еще услышать музыкантов из России, Испании, Германии, Швейцарии, Дании, Южной Кореи, Мексики.

Прямая речь

Митияки Уэно (Япония), виолончелист, участник конкурса Чайковского

Что самое важное для вас в музыке Чайковского?

- Я считаю, что он был очень чувствительным человеком, немного нерешительным. Иногда его музыка драматична, и у него есть эта внутренняя впечатляющая сентиментальность, которая мне симпатична. Я вообще очень люблю русскую музыку, поэтому выбрал и сонату Прокофьева с ее потрясающей позитивной энергетикой.

Вы на конкурсе во второй раз и были победителем Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского. Каковы ваши ожидания?

- Это огромное удовольствие играть для такого масштабного конкурса, к тому же ведется прямая трансляция, и я очень рад играть для всех тех, кто будет смотреть, поделиться совей музыкой. Я очень люблю Чайковского.

Иван Сендецкий, виолончелист, участник конкурса Чайковского

- Конкурс - это очень жесткое и даже опасное мероприятие, поэтому мы все стараемся его воспринимать как хороший интересный концерт. И так как я уже был на нем однажды, не то чтобы мне легче, но хотелось преподнести и показать публике, своему городу, ребятам, которые болеют за меня, что я сделал за эти четыре года, и передать им ощущение той же радости, что наполняет меня.

Вы по-своему не совсем ожидаемо сыграли и пьесу Чайковского, и каприс Пиатти.

- Пьеса называется "Каприччиозо", есть в ней и капризность, и грация. И мне очень близок Чайковский с его мелодичностью и душой в музыке. А этот каприс написан в темпе адажио, сыграть его в таком темпе гораздо сложней, чем играть быстро - именно медленно и весомо, а при этом музыка не статична, она постоянно движется.