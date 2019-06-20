Жители Пскова пожаловались Путину на нехватку врачей

Жители Пскова обратились на "Прямую линию с Владимиром Путиным" с жалобой на нехватку врачей в местном онкологическом диспансере. Три года назад в учреждении прошла реконструкция, которая обошлась бюджету в 1,5 миллиарда рублей, но пациенты испытывают сложности с записью к врачу.

Во время прямого включения с прямой линии пациенты пожаловались на то, что они ждали записи по три недели. При этом претензий к докторам у граждан нет, люди отмечали, что самих специалистов мало.

- Проблема дефицита кадров действительно существует, 25 тысяч человек врачей, по среднему медицинскому персоналу - 100 тысяч. И одна из важнейших задач - повышение уровня заработной платы. В целом по стране они растут. В этом году у врачей они выросли на 5 процентов и достигли 77 тысяч рублей. Но есть регионы, где очень маленькие зарплаты, и это нужно выравнивать, - отметил Владимир Путин, комментируя данную ситуацию.

Справка "РГ"

Псковский областной онкологический диспансер был построен в 1946-м году. Учреждение рассчитано на 120 коек, также две тысячи пациентов получают лечение в дневном стационаре. Согласно сайту ведомства, ежегодно в стенах онкодиспансера проводится около двух тысяч операций. Три года назад завершилась реконструкция, сюда были завезены томографы, аппараты гамма-излучения и другое современное оборудование.

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