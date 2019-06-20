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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" покинул испанский порт Сеута

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Патрульный корабль "Василий Быков", совершающий переход из Черного моря на Балтику, в четверг утром покинул испанский порт Сеута, следует из данных глобальной системы трекинга судов AIS.

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
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"Василий Быков" вышел из Севастополя 10 июня и взял курс на Санкт-Петербург, где примет участие в главном военно-морском параде в День ВМФ России 28 июля.

По пути он совершил заход в порт Сеута (испанская территория в Северной Африке у входа в пролив Гибралтар). Сейчас корабль находится в районе Гибралтарского пролива.

Как сообщили ранее в отделе информобеспечения ЧФ, за время перехода корабль преодолеет более 5000 морских миль, пройдет Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.

Справка "РГ"

"Василий Быков" - первый корабль проекта 22160, построенный на Зеленодольском заводе имени Горького. Принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года. На нем впервые в России применена модульная концепция вооружения, благодаря которой на борту можно разместить дополнительное оружие. Оснащен самым современным радиотехническим и гидроакустическим оборудованием.

Корабль предназначен для патрулирования и выполнения боевых задач в дальней морской и океанской зонах, оснащен самым современным радиотехническим и гидроакустическим оборудованием. Корабль водоизмещением 1700 тонн развивает скорость до 30 узлов. Дальность плавания составляет 6000 морских миль, а автономность - 60 суток. Экипаж - около 80 человек.

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