Новым председателем Краснодарского крайсуда стал Алексей Шипилов

43-летний Алексей Шипилов, в течение восьми лет возглавлявший Белгородский областной суд, назначен указом президента страны новым председателем Краснодарского краевого суда.

Как уже сообщалось, на эту должность Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала его еще в середине февраля. В начале июня стало известно, что кандидатуру Шипилова согласовала кадровая комиссия Администрации Президента РФ. А вчера глава государства подписал указ о его назначении. Этот документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, с 1994 года должность председателя Краснодарского краевого суда занимал Александр Чернов. К 2019 году истек срок его полномочий, к тому же он достиг предельного для занимаемой должности, 70-летнего возраста. Аксакал судейской системы претендовал на пост председателя Четвертого Кассационного суда, однако его кандидатура не была одобрена вышестоящими инстанциями. В настоящее время Чернов занимается общественной работой: он стал заместителем руководителя "Российского объединения судей".

Кстати



Алексей Шипилов родился в Белгороде, выпускник юридического факультета Белгородского госуниверситета. С 1998 по 2004 год работал в органах прокуратуры. В 2004 году назначен судьей Октябрьского районного суда Белгорода, спустя три года перешел в областной суд, который возглавил в 2010 году в возрасте 35 лет.