Свалку, на которую дончане пожаловались Путину, уберут в 2020 году

В Ростовской области жители села Покровское пожаловались президенту на свалку, которая расположена близ их населенного пункта. Сюда свозят мусор из Таганрога и трех ближайших районов.

Заместитель главы администрации села Покровского по вопросам ЖКХ Андрей Смирнов сообщил "РГ", что это санкционированная свалка, расположена за границей села. В ноябре 2017 года она была закрыта, а в декабре 2018 года передана в аренду ООО "Малая генерация", которая является перевозчиком регионального оператора ООО "Экотранс". Перевозчик оборудовал площадку с твердым покрытием, установил специальные пресс-компактеры, которые прессуют мусор. Далее отходы загружаются в специальные закрытые контейнеры для перевозки на лицензированный полигон в городе Новошахтинска.

В перспективе, к концу 2020 года региональный оператор должен построить межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) и свалку в Покровском планируется рекультивировать.

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