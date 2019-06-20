В Совфеде оценили решение о продлении санкций ЕС против России

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал ожидаемым решение Совета Евросоюза о продлении на год санкций против России по Крыму.

"Это ожидаемое решение", - сказал он в беседе с RT. По мнению парламентария, члены ЕС связаны круговой порукой и автоматически принимают решение о продлении санкций, несмотря на свои же заявления о вреде этих мер.

В ближайшие два-три года в Брюсселе вряд ли наступит понимание неэффективности санкций, "на это уйдет пять, а возможно, и больше лет".

"Они отменят санкции, потому что будут понимать их неэффективность и вред собственным странам", - полагает Сергей Цеков.

Напомним, ранее Совет Евросоюза продлил пакет экономических санкций в отношении России, введенный после воссоединения с Крымом, до 23 июня 2020 года.